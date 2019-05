DO METRÓPOLES



O médico Drauzio Varella precisará esclarecer declarações dadas durante o Fantástico do último domingo (05/05/2019). Depois de chamar dois pesquisadores científicos de “charlatões”, o profissional da saúde, um dos mais importantes do Brasil, foi processado e enfrentará a Justiça em breve, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

No dominical, apresentado por Tadeu Schmidt e Poliana Abritta, Varella comentou a repercussão da substância fosfoetanolamina, desenvolvida pelos pesquisadores. Como sempre expõe suas opiniões, o doutor afirmou: “De Pílula do Câncer virou Suplemento Alimentar que estimula a imunidade. Não caia nessa, isso é charlatanismo para explorar pessoas doentes”.

Após a fala do médico, os pesquisadores citados entraram na Justiça com um processo contra Varella. Fábia não revelou mais detalhes acerca do caso. Porém, vale ressaltar que a fosfoetanolamina foi desenvolvida originalmente para ajudar na imunidade.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/drauzio-varella-e-processado-apos-chamar-pesquisadores-de-charlatoes