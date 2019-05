DA QUEM



Justin Bieber se pronunciou pela primeira vez sobre o caso do paparazzo que atropelou em meados de 2017. Segundo o TMZ, o cantor alega que a culpa do acidente foi toda do fotógrado William Wilson, porque ele tentou se esquivar dos flashes e o profissional acabou entrando na frente de seu carro.

Recentemente, a imprensa internacional divulgou nota a respeito do processo que Bieber está sofrendo por causa deste acidente. Em resposta à acusação, o cantor apresentou sua defesa alegando negligência dos profissionais das agências de fotos que o estavam cercando quando ele tentava sair da Igreja.

Relembre o caso

Na noite de 26 de julho de 2017, ao sair com sua picape Dodge Ram 2500 de uma igreja em Beverly Hills, Los Angeles, Justin Bieber, sem querer, atropelou um fotógrafo. O acidente ocorreu por volta das 21h24. O paparazzo teve alguns machucados na perna direita e foi levado para um hospital próximo, mas não sofreu nenhum ferimento grave.

De acordo com uma fonte de People, que presenciou a cena, Justin Bieber estava tentando sair do estacionamento da igreja quando um grupo de fotógrafos bloqueou a saída. "Ele tentou assustar os paparazzi, mas quando chegou perto acabou batendo em um deles que estava no caminho", afirmou. O cantor canadense desceu do carro e ficou do lado do fotógrafo até a ambulância e a polícia chegar.

Agora, Wilson está processando o cantor, alegando que ele foi negligente na forma como ele saiu às ruas com seu carro. Ainda de acordo com o TMZ, na acusação Wilson diz que sofreu "incapacidade permanente, danos emocionais e danos gerais". As lesões físicas incluem um rompimento de menisco e colocação de pino na rótula.

Quando o acidente aconteceu, Justin imediatamente parou e tentou ajudar o fotógrafo. Ele também ficou no local do acidente até a polícia chegar para fazer a perícia e o boletim de ocorrência.

Quando a polícia apurou o caso, decidiu não prosseguir com quaisquer acusações criminais contra o cantor e atribuiu tudo a um acidente parcialmente causado por flashes de câmeras, o que poderia ter cegado o cantor no momento do ocorrido.

Os policiais também disseram que o fotógrafo não deveria estar parado na rua naquela circunstância.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/justin-bieber-culpa-fotografo-que-atropelou-em-2017-por-acidente.html