DA QUEM



Sempre sem papas na língua, Luciana Gimenez deu um entrevista bem descontraída - e reveladora - ao brincar de Pego, Penso ou Passo em um novo vídeo para o canal de Matheus Mazzafera.

Durante a brincadeira, em que ela tinha que responder se ficaria ou não com nomes famosos, Luciana acabou revelando que já ficou com o ator Gerard Butler, galã de Hollywood conhecido por filmes como PS: Eu Te Amo e 300.

Quando Matheus sugeriu o nome do ator, Luciana foi rápida ao responder "Pego", com um sorriso no rosto. O apresentador então questionou "pega ou já pegou?". Ela riu e respondeu apenas um "abafa", mas logo completou com "tem essa opção também?" antes de ir para o próximo nome.

Entre muitos mencionados, Luciana afirmou que pegaria Caio Castro, Rômulo Arantes Neto, Jake Gyllenhaal, Channing Tatum, Ryan Reynolds e Ryan Gosling, mas passou todos os casados e seus ex Marcelo de Carvalho e Mick Jagger, brincando que "já peguei muito".

Durante o papo, Luciana se mostrou bem interessada em homens mais jovens, mas contou ter sua própria regra: não pega ninguém mais novo que o filho, Lucas Jagger, de 19 anos (mas confessou que talvez mais para a frente isso mude quando ele ficar mais velho).

Veja o vídeo:

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/luciana-gimenez-conta-que-ja-ficou-com-gerard-butler.html