Sônia Abrão foi uma das convidadas do programa SuperPop, da RedeTV, nessa quarta-feira (08/05/2019). A apresentadora, conhecida por não ter papas na língua, aproveitou para se posicionar a respeito de Anitta, Evaristo Costa e até do Big Brother Brasil. Não sobrou para ninguém.

Questionada sobre a confusão ocorrida no Carnaval entre Anitta e Neymar, ela não hesitou. “Aquilo foi orquestrado. O Neymar não teve responsabilidade, fez para ferir a Marquezine, com a colaboração dela (Anitta). Só deu Anitta no carnaval porque ela estava grudada no Neymar”, disse. “Para que cutucar? Com certeza foi de propósito”, finalizou o assunto.

O jornalista Evaristo Costa também foi alvo da apresentadora.”Deixou de ser bem humorado nas redes e virou um chatinho de marca maior. Hoje ele está em uma situação em que exílio lá fora está parecendo mais desemprego. Ele está realmente sem convites”, contou.

Outro assunto que foi destaque no programa SuperPop foi a última edição do BBB. “Foi a pior seleção, passou batida.”

