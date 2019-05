DO G1



A atriz Sharon Stone apareceu na capa da revista "Vogue" de Portugal em uma foto que faz referência a um de seus filmes mais famosos, 'Instinto selvagem', de 1992.

A imagem da edição de maio da revista repete à cena mais que ficou mais conhecida do filme, em que ela cruza e abre as pernas em um interrogatório.

Aos 61 anos, Sharon Stone contou à "Vogue" como tomou a decisão estratégica de se divulgar como símbolo sexual, e planejou um ensaio para a "Playboy" logo antes do lançamento do seu primeiro filme de sucesso, "O vingador do futuro", de 1990.

Reprodução Sharon Stone em 'Instinto selvagem'

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2019/05/09/sharon-stone-recria-cena-classica-de-instinto-selvagem-para-capa-de-revista.ghtml