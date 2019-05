DO METRÓPOLES



Após anos sem comentar o assunto, a ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu Godoi, resolveu desabafar sobre a separação do cantor e as traições dele. Em entrevista ao programa Hora do Faro, ela recebeu uma homenagem pelo Dia das Mães e surpreendeu ao revelar que sempre soube das “escapulidas” do ex, com quem ficou casada por mais de 30 anos.

“Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. Eu sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Ai quando surgiu essa pessoa que está com ele hoje, eu tentei salvar por três anos meu casamento”, disse Zilu sobre quando descobriu o relacionamento do cantor com a atual esposa dele, Graciele Lacerda.

Zilu relembra que, para ela, é como se Graciele sequer existisse. “Eu nunca consegui ter um sentimento contra ela, para mim é como se ela não existisse”, afirmou a mãe de Wanessa Camargo. E revelou também que demorou a perceber a traição, porque ele sempre foi muito presente como marido e como pai.

Mas, obviamente, descobrir a traição não foi nenhum momento de paz e tranquilidade para ela, que soube da relação extraconjugal de Zezé com Graciele por meio de um amigo. Zilu chegou a confrontar o sertanejo e disse que ele chegou a responder: “E não pergunte quem eu amo mais, se é você ou se é ela, porque eu não sei te responder.”

