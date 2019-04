CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente do PSD em Mato Grosso Carlos Fávaro disse não ter qualquer temor com a possibilidade de enfrentar o ex-governador Pedro Taques (PSDB) em uma eventual nova eleição ao Senado.

O pleito poderá ocorrer caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantenha decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que, por unanimidade, cassou o mandato da senadora Selma Arruda (PSL).

Enquanto Fávaro admitiu ser candidato, caso haja nova eleição, Taques – que tem o nome ventilado nos bastidores – prefere adotar cautela e disse que “não discute herança de pessoa viva”.

Se tiver novas eleições, vou tratá-lo como adversário e trabalhar para vencer. Confiante de que, havendo nova eleição, saio vencedor

“Não há nenhum temor [de enfrentar Taques], com todo respeito ao ex-governador. Respeitarei todos os candidatos, ele e os demais. Se tiver novas eleições, vou tratá-lo como adversário e trabalhar para vencer. Confiante de que, havendo nova eleição, saio vencedor”, disse Fávaro.

Ele foi adiante, afirmando que já superou Taques em número de votos no pleito passado.

“Já disputamos contra ele, tendo ele como candidato ao governo e eu ao Senado. E as urnas mostram isso. Ele disputando com seis candidatos ao Governo e eu disputando com 11 ao Senado, fiz praticamente o dobro de votos dele. Portanto, estamos habilitados. E, se ele se sentir habilitado e se tiver novas eleições, vamos disputar democraticamente”, afirmou.

Questionado se considera-se mais forte que o tucano, Fávaro minimizou: “Me considero preparado, as urnas disseram isso, não sou eu que estou dizendo. Não fosse uma eleição fraudada pela candidata cassada, certamente eu conseguiria os 49 mil votos que me faltaram e seria eleito. E quero ser eleito agora, através do voto democrático dos mato-grossenses”, concluiu .

