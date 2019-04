Ministros do núcleo duro do presidente Jair Bolsonaro ouvidos pelo blog nesta terça-feira (23) avaliam que ainda é cedo para garantir 100% a aprovação da proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, mas eles apostam na pressão do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre os parlamentares do Centrão para que a votação tenha menos obstáculos na sessão marcada para esta tarde.

Mesmo sem concordar com a conta do Ministério da Economia de que a reforma da Previdência vai gerar uma economia de R$ 1 trilhão, Rodrigo Maia, na avaliação de governistas, "entrou" de fato no debate para ajudar a diminuir as resistências do Centrão com a proposta que altera as regras previdenciárias.