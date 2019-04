CAMILA RIBEIRO



O deputado estadual Carlos Avalone (PSDB) afirmou que o partido trabalha para viabilizar o empresário Luiz Carlos Nigro, como candidato à prefeitura de Cuiabá, nas eleições de 2020.

Para o deputado, Nigro atenderia a um desejo da população por “nomes novos” na política.

“Nessa eleição é importantíssimo termos um candidato de novo. Lógico que a candidatura agora natural não é nem do deputado Wilson Santos, nem minha. Porque não são nomes naturais? Porque a sociedade está pedindo novidade”, disse o tucano.

“O Luiz Carlos Nigro, sem dúvida, é uma novidade. O nome dele é totalmente viável. Acho que é um nome vencedor. Se o Nigro topar entrar para disputa, é uma candidatura com todas as condições de vencer as eleições. O sentimento seria de um grande ganho para o PSDB se ele aceitasse”, acrescentou Avalone.

Apesar de admitir que Nigro se mostrou entusiasmado com a possibilidade de concorrer ao Alencastro, o deputado Carlos Avalone observou que ainda não há nenhuma definição.

O assunto, segundo ele, ainda será debatido exaustivamente dentro da sigla. Além disso, o próprio Nigro ainda não tem qualquer definição a respeito da disputa.

“Temos que ter a responsabilidade de construir o nome conversando muito com os companheiros e, principalmente, com ele. Porque ele é uma liderança nova, importante e tem todas as condições para ser um grande nome”, disse o deputado.

“Gostar, ele gostou, mas entre ele gostar e convencer as pessoas que são mais importantes na vida dele (esposa, filhos...) há um caminho. Mas é algo que tem que ser construído”, afirmou.

“Sem desgaste”

O deputado admitiu um baque ao PSDB, em razão do resultado das eleições de 2018: o então governador Pedro Taques concorreu, sem sucesso, à reeleição; a sigla perdeu o único representante na Câmara Federal, já que Nilson Leitão tentou uma vaga ao Senado e saiu derrotado e o partido ainda viu reduzida sua bancada na Assembleia Legislativa.

Ainda assim, Avalone considera que o partido teve um bom desempenho na Capital, na disputa de 2016, quando Wilson Santos foi derrotado no segundo turno pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

“Na realidade, Wilson foi um vencedor nessas eleições. Ele entrou num momento muito difícil para ele, com desgaste muito grande. Ele aceitou uma convocação do partido, não era um projeto dele. Era um projeto do partido, que exigiu a candidatura dele. E ele, mesmo com essas dificuldades, foi ao segundo turno e teve 40% dos votos”, disse.

“Então, isso foi uma vitória pessoal dele e, para o PSDB, foi fundamental. Se o partido não tivesse candidatura dele, estaria em uma situação pior. Essa é minha avaliação”, completou.