O ex-deputado federal Victório Galli (PSL) afirmou que sairá candidato a prefeito de Cuiabá nas eleições do próximo ano, se essa for a vontade do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

“Meu partido é Jair Bolsonaro. Somente serei candidato à Prefeitura de Cuiabá (2020) ou a deputado federal (2022) se assim for decidido pelo capitão”, disse Galli, em referência a Bolsonaro.

O posicionamento do ex-deputado – que hoje ocupa o cargo de assessor especial da presidência – ocorre em resposta às declarações de sua correligionária, a senadora Selma Arruda (PSL).

Em entrevista ao MidiaNews, Selma disse não acreditar na possibilidade de o colega encarar as urnas no próximo pleito, com vistas ao Palácio Alencastro. Para a senadora, Galli teria uma “grande rejeição”, especialmente em função de pautas conservadoras defendidas por ele.

Galli, por sua vez, aponta contradições no posicionamento de Selma e disse ter recebido com surpresa suas alegações, tendo em vista que, segundo ele, a senadora também se elegeu “em cima da plataforma conservadora”.

“Poderia alegar surpresa diante da declaração da Senadora, pois ela deveria saber que o eleitorado do Bolsonaro é na sua imensa maioria conservador; e este foi o eleitorado que dedicou o voto nos candidatos do PSL por todo o Brasil, inclusive na senadora Selma”, ironizou ele.

Galli disse não ter qualquer tipo de constrangimento por fazer a defesa de pautas conservadoras.

“O Presidente Bolsonaro é tão conservador quanto eu, é um cristão e nunca escondeu seus princípios e valores na defesa dos pilares da civilização ocidental.

Bolsonaro é o comandante do grupo político o qual eu faço parte há quase 10 anos e nunca me senti deslocado ao defender minhas posições conservadoras”, disse.

“Jamais irei me furtar em defender os pilares ocidentais, tampouco negarei meus princípios e cosmovisão para agradar político ‘A’ ou político ‘B’”, acrescentou.

Por fim, o ex-deputado afirmou que a senadora deveria ter conhecimento de que os eleitores na Capital mato-grossense jamais elegeram um político “ligado ao Petismo ou ao anticonservadorismo, abortista e a favor de pautas contra a família”.

“Então, a declaração de que político conservador tem muita rejeição ou não tenha apoio popular, está na contramão da realidade e desconsidera a onda antiesquerdismo e conservadora que vem tomando o Brasil desde 2013”, concluiu.

Leia nota de Galli na íntegra:

“Todos os compromissos, de minha parte, na condução do PSL em MT, desde minha saída do PSC juntamente com o Bolsonaro, foram cumpridos com os filiados, candidatos e com o nosso Presidente Bolsonaro; fui um dos deputados mais atuantes do país, honrando cada voto recebido em 2014; e, além disso, sou ficha limpa; fui o sexto mais votado em Mato Grosso, na eleição de 2018; não há nada que desabone minha conduta ética e moral perante a sociedade e tampouco perante à justiça; e, sou conservador, cristão, pró Israel e defensor dos pilares da civilização ocidental, sim.

Então, me parece que o problema vislumbrado pela Senadora, com meu nome, é quanto ao fato de eu ser um conservador.

Pois bem, a Senadora Selma se elegeu em cima da plataforma conservadora, sempre defendida por mim e pelo presidente Jair Bolsonaro. O Presidente Bolsonaro é tão conservador quanto eu, é um cristão e nunca escondeu seus princípios e valores na defesa dos pilares da civilização ocidental; e, Bolsonaro é o comandante do grupo político o qual eu faço parte há quase 10 anos, e nunca me senti deslocado ao defender minhas posições conservadoras; e, jamais irei me furtar em defender os pilares ocidentais, tampouco negarei meus princípios e cosmovisão para agradar político “A” ou político “B”.

Os conservadores e ativistas de direita, cristãos evangélicos e católicos, foram os principais aliados de Jair Bolsonaro; aliás, foram os grandes responsáveis por sua vitória, liderada pelo vereador e amigo conservador, estudioso do conservadorismo, Carlos Bolsonaro.

Poderia alegar surpresa diante da declaração da Senadora, pois ela deveria saber que o eleitorado do Bolsonaro é na sua imensa maioria conservador; e, este foi o eleitorado que dedicou o voto nos candidatos do PSL por todo o Brasil, inclusive na senadora Selma. E, a senadora já deveria saber que o cuiabano jamais elegeu um político ligado ao Petismo ou ao anticonservadorismo, abortista e a favor de pautas contra a família. Essa informação é factual.

Então, a declaração de que político conservador tem muita rejeição ou não tenha apoio popular, está na contramão da realidade; e, desconsidera a onda antiesquerdismo e conservadora que vem tomando o Brasil desde 2013, até hoje.

Meu partido é Jair Bolsonaro. Somente serei candidato à Prefeitura de Cuiabá (2020) ou virei candidato a deputado federal (2022) se assim for decidido pelo Capitão.

Eu respeito as lideranças do partido e dos partidos. E, eu mereço respeito. Nunca ataquei pessoas, contraponho argumentos.

Brasil acima de tudo; e, Deus acima de todos!”

Victório Galli, Assessor especial da presidência do Brasil.”



