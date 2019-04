DA REDAÇÃO



A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (17), mandado de busca e apreensão na casa do adolescente de 15 anos que postou fotos com uma arma em punho e proferindo ameaças aos alunos do Colégio Coração de Jesus, em Cuiabá, nesta semana.

Um segundo mandado foi cumprido na casa de outro menor, que teria proferido ameaças em redes sociais de ataque em uma escola pública, no Bairro Porto, em Cuiabá.

As ordens foram deferidas pelo juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Juizado da Infância e Juventude, com anuência do promotor Rogério Bravin, da Promotoria da Infância e Juventude.

De acordo com a Delegacia Especializada do Adolescente (Dea), o objetivo dos mandados é apreender armas ou produtos eletrônicos que aparecem ou foram usados para produção e envio de imagens de ameaça, análogas a atos infracionais, praticados por menores de 18 anos, que circularam em redes sociais.

Foram apreendidos computadores, celulares e tabletes, que serão periciados para extração de imagens e conteúdos de áudios e textos, que serão usados como provas nos autos investigativos de atos infracionais.

Ato infracional

Após a publicação de fotos no Instagram com uma arma em punho, o adolescente de 15 anos passou a responder a ato infracional de ameaça e os pais também serão responsabilizados, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas imagens, ele aparece empunhando uma arma - que seria de airsoft e foi entregue pelos pais à polícia.

O pai e o menor chegaram a gravar um vídeo se retratando à sociedade, tratando tudo como "brincadeira de mau gosto". No entanto, a polícia estuda a cobrança de eventuais prejuízos financeiros após a mobilização desnecessárias em ocorrências desse tipo, além de também responsabilizar os autores.

Leia mais sobre o assunto:

Estudante vai responder a ato infracional após ameaçar colegas

Aluno faz post ameaçador e assusta colegas; pai se desculpa