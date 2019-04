JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma empresária do ramo de turismo foi rendida por um criminoso e teve seu veículo Toyota Hilux SW4 roubado nesta quarta-feira (17), no Bairro Jardim Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu por volta das 13h, no estacionamento da Doceria Magrello.

As imagens do circuito de monitoramento interno do estabelecimento comercial registraram o momento em que o ladrão aborda a empresária A.M.C, que havia acabado de chegar ao local.

Ela estava retirando um bebê da cadeira, no banco traseiro, quando foi abordada. As outras duas crianças já haviam saído do veículo.

Conforme o BO, a empresária relatou que o ladrão encostou a arma em sua barriga e anunciou o assalto. Ele pediu as chaves do carro, assumiu o volante e fugiu em alta velocidade.

A mulher disse ainda que o criminoso estava com apoio de um veículo Fiat Pálio.

O veículo da vítima possuía rastreador, mas o sinal foi bloqueado por um equipamento usado pelos bandidos.

A reportagem do MidiaNews entrou em contato com a empresária, que informou que ainda está bastante abalada pelo ocorrido. Segundo ela apesar do susto, todos estão bem.

Veja o vídeo: