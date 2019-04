Elza Conceição (detalhe) foi sepultada em Guarantã do Norte da manhã desta segunda-feira (22)

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma mulher identificada como Elza Maira da Conceição, de 32 anos, morreu após levar um tiro no rosto em uma tentativa de assalto no município de Sinop (a 480 km de Cuiabá), na noite de sábado (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na garupa de uma moto com o namorado de 45 anos, que não teve a identidade revelada. Eles estavam na Rua Teles Pires, no Bairro Maria Vindilina, quando foram abordados por dois homens armados.

No momento em que iriam entregar a moto, um dos suspeitos atirou e acertou no rosto de Elza. Depois do disparo, os ladrões fugiram sem levar a moto ou qualquer outro pertence de valor das vítimas.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas sem sucesso.

Elza foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional de Sinop ainda com vida. Ela morreu depois de ter uma parada cardiorrespiratória.

O corpo de Elza foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade para exames de necropsia e depois encaminhado, no domingo (21), para Guarantã do Norte (a 710 km de Cuiabá), onde foi sepultado na manhã desta segunda-feira (22).

Segundo informações do site Só Notícias, Elza trabalhava como diarista e tinha quatro filhos de 7, 12, 14 e 16 anos.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.