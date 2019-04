DA REDAÇÃO



A Polícia Civil prendeu um jovem acusado de atuar no comércio ilícito de anabolizantes na Capital. O trabalho da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) resultou na apreensão de diversas ampolas de anabolizantes, vários frascos de produtos sem registro da vigilância sanitária e mais de 40 munições.

Segundo a Polícia Civi, J.B.C., de 32 anos, atuava no esquema de delivery de anabolizantes, fazendo a entrega dos produtos ilícitos para clientes em diferentes pontos da cidade.

Após ter atuação descoberta pela DRE, o suspeito foi atuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, comercialização de produto não permitido no Brasil e posse ilegal de munições de uso permitido.

Segundo com o delegado titular da DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, o suspeito atua há algum tempo no ramo, sendo conhecido como vendedor dos produtos para pessoas interessadas em mudar o corpo rapidamente sem procurar acompanhamento médico.

As investigações iniciaram após a equipe da Delegacia de Entorpecentes receber informações que um jovem em um Toyota Corolla realizava o comércio de anabolizantes, na modalidade delivery.

Diante da informação, os investigadores identificaram o suspeito e realizaram a sua abordagem em um posto de combustível, no momento em que ele fazia a entrega de alguns produtos.

Em buscas no veículo do investigado, foram encontrados ampolas de anabolizantes de diferentes tipos. Questionado, o homem confessou atuar com o comércio ilícito e disse que em seu apartamento teria outros tipos de suplementos.

Em buscas na residência do suspeito, foram encontrados mais frascos e ampolas de anabolizantes, produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária, além de 49 munições calibre 22.

Os produtos encontrados na casa foram apreendidos e jovem encaminhado a DRE onde após ser interrogado foi lavrado o flagrante. "Diante dos produtos apreendidos, ele agiu em três crimes, tráfico de drogas em relação aos anabolizantes, comércio de produtos não autorizados no Brasil, previsto no artigo 273 do Código Penal e a posse ilegal de munições de uso permitido", disse Vitor Hugo.

Em checagem no sistema, foi constatado que o suspeito também estava com mandado de prisão em aberto decretado pela Justiça Federal por tráfico de anabolizantes.

O suspeito será encaminhado, nesta quarta-feira (24), para audiência de custódia na Capital.