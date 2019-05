JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma grávida de três meses esfaqueou o marido após uma discussão na noite desta quarta-feira (1º), em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local do crime - no Bairro Jardim San Diego -, encontrou a mulher sentada na calçada, ensanguentada, enquanto o marido estava sendo atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Aos PMs, ela contou que estava sendo agredida pelo homem e, para contê-lo, se armou com uma faca de serra e em seguida o golpeou.

Após o ataque, ela relatou que saiu de casa e pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

A mulher então foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes da PM na cidade. Ela tinha escoriações no pescoço, rosto e no punho.

Já o marido ficou sob cuidados médicos. Ele teve ferimentos no peito e na cabeça. Seu estado de saúde não foi informado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.