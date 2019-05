JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem foi sequestrado por bandidos e abandonado amarrado, no Parque Zé Bolo Flô, nesta quinta-feira (2), no Bairro Cophema, em Cuiabá.

De acordo com o relato do 9º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o homem havia sido sequestrado no final da tarde de quarta-feira (1º) após sair de uma agência da Caixa Econômica Federal, no Bairro Boa Esperança.

Ele contou que havia acabado de sacar R$ 2 mil quando foi abordado por um ladrão armado, que o obrigou a entrar em um veículo Gol prata, onde havia outros dois ladrões – uma mulher e um homem.

Os criminosos queriam que a vítima sacasse mais dinheiro, mas não conseguiram. A após ter pegado o dinheiro que ele tinha em mãos, os bandidos o abandonaram amarrado no parque, na madrugada de ontem.

O homem foi encontrado somente por volta das 9h por frequentadores do parque, que acionaram a Polícia Militar.

A vítima soube dizer apenas que a mulher que estava com a dupla tinha uma tatuagem de Sol em uma das mãos.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Capital.