DA REDAÇÃO



Um homem acusado de espancar a companheira, durante três dias, dentro de um quarto de hotel em Cáceres (228 km a Oeste) foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) do Município. O suspeito, V.A.F., de 37 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado, com base na Lei Maria da Penha.

As diligências começaram por volta das 9 horas da segunda-feira (6), quando a equipe da DEDM recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher, que estava hospedada em um apartamento de um hotel da cidade, foi violentamente espancada.

Imediatamente, os policiais da especializada foram até o hotel, onde foram informados que a vítima não estava mais no local e que o agressor fugiu assim que viu a chegada das viaturas. Diante das informações, os policiais saíram em busca do suspeito, que foi detido ainda na região.

A equipe de investigadores seguiu as diligências com intuito de localizar a vítima, que foi encontrada bastante lesionada e com vários hematomas pelo corpo e rosto.

Questionada, ela disse que convive com o agressor há cerca de um mês e que há três dias ele estava a agredindo constantemente com um pedaço de madeira, socos e pontapés.

No dia da prisão, o suspeito teria trancado a vítima no quarto para que as pessoas não vissem seus hematomas, sendo novamente agredida pelo suspeito, momento em que os hóspedes do hotel ouviram os gritos e acionaram a Polícia.

Segundo a delegada da DEDM, Judá Maali Pinheiro Marcondes, as agressões foram tão intensas que o suspeito poderia ter matado a vítima por espancamento. “A denúncia da sociedade e a ação imediata da Polícia foi essencial para prisão do suspeito, demonstrando que crimes de violência contra a mulher serão fortemente combatidos em todos os casos”, disse a delegada.