VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar realizou, nesta sexta-feira (10), mais uma fase da Operação Asfixia com fiscalização de oito bares e distribuidoras de bebidas em Cuiabá.

Ao todo, 46 pessoas foram abordadas, sendo que uma delas tinha uma tornoizeleira eletrônica e foi encaminhada por uso de entorpecentes.

Foram distribuidas seis notificações ambientais, além de seis notificações da vigilância sanitária. Também foi lavrado um auto de inspeção ambiental.

A operação contou com a participação do 4º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com o 2º Comando Regional.