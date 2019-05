DA REDAÇÃO



O presidente em exercício da Famato, Marcos da Rosa, saiu em defesa do governador Mauro Mendes (DEM) durante a abertura da Acricorte, evento que reuniu produtores rurais nesta quinta-feira (9), no Cenarium Rural.

“É difícil pra nós pagarmos o Fethab, governador. Mas foi necessário. O senhor está tirando Mato Grosso da dificuldade”, disse Rosa.

“Mas sei que é preciso ser um governador 'ruim', para ser um bom Governo”, acrescentou.

Uma das primeiras medidas adotadas por Mendes no início de sua gestão foi a criação do novo Fethab, que aumentou a taxação do agronegócio.

A medida foi alvo de crítica por parte do setor e Mendes chegou a ser vaiado em eventos que participou com membros do agro.