Seja governo, seja oposição o adiamento da discussão da reforma da previdência é uma derrota para todos nós.



Quando de um lado temos a proposta do governo sobre a reforma da previdência para ser analisada pelo CCJ e do outro um colegiado de deputados federais que precisa analisá-la seja para aprová-la como está, seja para modificar seus termos e propor nova redação, cabe a pergunta: – Porque adiar essa questão?



Se os que se consideram entendidos da relação “situação x oposição” sugerem que o governo não foi competente para encaminhar o assunto porque mostram-se incapazes de fazer qualquer leitura referente ao fato de a oposição não ter argumentos consistentes para propor mudanças naquela proposta até agora? Esta dúbia postura editorial leva a conclusão que estamos assistindo boa parte da imprensa, o chamado quarto poder, tomar posição contrária a seu propósito de ofício, o da imparcialidade.

A parte podre da imprensa assessora a oposição e aplaude essa derrota de todos nós comemorando a vitória da desinformação com que tem alimentado seu público



De quem é a vitória nesta altura dos acontecimentos? A resposta é uma só, de ninguém. O que se observa é que a prorrogação desse assunto afeta a tudo e a todos, para o bem ou para o mal. No entanto, a parte podre da imprensa assessora a oposição e aplaude essa derrota de todos nós comemorando a vitória da desinformação com que tem alimentado seu público. É isso mesmo que você está lendo, sem a menor possibilidade de haver erro nessa terrível constatação.

O que confirma isso é o fato de que no momento em que vemos a liberdade de imprensa ser atingida com um “cala boca institucional” pelo STF, também assistimos a imprensa alimentar a desinformação e apostar todas as suas fichas na manutenção do caos político mesmo sabendo que essa situação afeta negativamente a economia, que por sua vez atinge a educação, a saúde e a segurança do país. Fazem isso porque ainda acreditam que notícia ruim é que dá primeira página, reafirmando as palavras reveladoras de um dos ícones do telejornalismo Global. E o pior, nenhum profissional, jornal, site ou empresa de comunicação tem coragem de negar porque é tudo muito óbvio e ululante.



Não se importam com a derrota de todos nós, desde que venda notícia.



MARCELO PORTOCARRERO é engenheiro civil.