Evento acontece no Parque das Águas, em Cuiabá, no próximo sábado (4)

DA REDAÇÃO



A Associação Espírita Wantuil de Freitas reunirá cerca de 500 voluntários em prol da Campanha Madre Teresa de Calcutá - “Em Defesa da Vida - Aborto Não”, no próximo sábado (4), no Parque das Águas, em Cuiabá.

Quem passar pelo local entre às 18h30 e 20h, saberá mais sobre as consequências do aborto à luz da Doutrina Espírita.

De acordo com o coordenador da campanha, Jociney Luís da Silva, o objetivo da ação é o de conscientizar as pessoas que são favoráveis ao aborto ou que estejam em período inicial de gestação e que pensam na interrupção da gravidez, de que este é um ato contra a vida.

“O 5º mandamento da lei de Deus diz: ‘Não matarás’, queremos salvar vidas e com a campanha fazer com que os espíritos que se encontram no mundo espiritual tenham a oportunidade de reencarnar. Vamos orientar e instruir as pessoas para que tenham a partir desse dia, o conhecimento espírita sobre a prática do aborto, além de ser um crime contra a vida”, destacou Jociney.

Para que a ação aconteça, o Instituto da Divulgação mobilizará todos os alunos que compõem os cursos da Escola de Estudos Espírita, em uma grande aula prática. Daí a participação maciça de aproximadamente 500 voluntários no ato em defesa da vida.

Na ocasião, a Divulgação do Wantuil de Freitas também estima distribuir mais de 1.200 mensagens espíritas, fôlderes explicativos, edições d’O Evangelho Segundo o Espiritismo, além de passar vídeos e palestras.

Os visitantes que passarem pelo local, também poderão ver a exposição de um feto abrigado em formol, que também é uma maneira de mostrar que praticar um aborto é matar uma vida.

“A ideia é justamente conscientizar as pessoas de que a vida começa antes mesmo do ato sexual, porque o espírito está preparado e em processo de retorno ao mundo carnal. Quando consumada a gestação, o processo de reencarnação é interrompido com o ato criminoso do aborto e é isso que precisamos alertar cada pessoa”, afirmou o coordenador da Divulgação, Ottoni Cézar Soares.

Madre Teresa de Calcutá

A campanha leva o nome da mundialmente conhecida madre católica que viveu em função dos mais necessitados e sempre se posicionou contrária à prática do aborto.

Sobre o assunto, Madre Teresa tem uma famosa reflexão:

“Eu sinto que o grande destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma guerra contra a criança, uma matança direta de crianças inocentes, assassinadas pela própria mãe. E se nós aceitamos que uma mãe pode matar até mesmo seu próprio filho, como é que nós podemos dizer às outras pessoas para não se matarem?”.

Madre Teresa de Calcutá é a mentora espiritual da campanha de divulgação contra o aborto.