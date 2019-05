A exposição conta com 31 telas que ilustram paisagem, flores, animais e seres humanos

Com o lema, “O Amor é a chave”, a artista plástica Sandra Gusmão, idealizadora do Projeto Reciclart’ Mil, realiza durante todo o mês de maio a 7° Exposição “Fotofobia na Natureza” no térreo da Palácio Alencastro, na Prefeitura de Cuiabá.

A convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Smades), a exposição tem o objetivo de chamar atenção dos servidores públicos municipais sobre a conscientização ambiental através da arte, a importância da reciclagem, o descarte correto dos resíduos, coleta seletiva e inclusão social de modo geral.

A exposição conta com 31 telas que ilustram paisagem, flores, animais e seres humanos. O acervo foi produzido desde 2011 e está disponível para venda. A técnica utilizada é denominada “Assemblage”, que mistura colagens de objetos, pintura e uso de materiais como linha, jornal e sucata.

A fotofobia é caracterizada pela sensibilidade ou aversão a luz. Segundo a artista plástica, a abordagem deste tema em forma de arte, deve-se a preocupação pessoal e amor pelas causas ambientais.

“A natureza está sendo constantemente agredida e com os materiais que uso nas telas, procuro chamar a atenção das pessoas para que percebam que o brilho da natureza está sendo ofuscado e para a responsabilidade que temos que assumir para mudar este cenário”, explicou Sandra.

Projeto Reciclar’t Mil

O Projeto existe para cooperar com todos os amantes da natureza na sua conservação e preservação. Realizando múltiplas ações, palestras, cursos e oficinas também promovendo eventos e participação especial em eventos com parceiros.

Serviço

Encomendas e informações: (65) 99963-1577 (Sandra Gusmão)