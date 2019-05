JAD LARANJEIRA

O juiz Wagner Plaza Machado Junior, da 1ª Vara Criminal, revogou a prisão preventiva de Aldirene da Silva Santana, de 26 anos, colocando-a em liberdade na última quinta-feira (2). Aldirene é suspeita de matar a facadas a amiga, Fernanda Souza, de 22 anos, em fevereiro deste ano.

A jovem estava presa na cadeia feminina de Rondonópolis desde o dia 1º de Março.

Conforme a decisão, a suspeita terá que cumprir medidas cautelares, como comparecer a todos os atos processuais, informar e justificar suas atividades civis e não mudar de residência sem prévia autorização.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Aldirene matou Fernanda a facadas, após uma discussão por conta de boatos.

O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar relata que Fernanda teria ido até a quitinete da suspeita junto com outra amiga, J. P. R., de 34 anos.

Segundo o depoimento da suspeita, Fernanda e a amiga bateram em sua porta, ordenando a ela que abrisse. Ao entrarem no local, elas teriam começado a discutir e a ofendê-la.

Ela teria pedido, então, para que as mulheres fossem embora e dito que conversaria com elas em outro momento, mas Fernanda teria supostamente jogado o celular de Aldirene no chão e continuado com as ofensas.

De acordo com a suspeita, as primeiras agressões teriam partido de Fernanda e J. P. R, que teriam acertado Aldirene com um soco na cabeça e que caiu no chão.

Ainda no depoimento à polícia, a suspeita informou que não se lembra do que aconteceu depois de receber o soco e que apenas viu que Fernanda estava no chão e sangrando.

Diante da situação, Aldirene teria ligado para um amigo, que a orientou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela e a testemunha teriam pedido ajuda para socorrer Fernanda, conforme a suspeita.

