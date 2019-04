O dia 25 de abril está reservado para comemoramos oficialmente o dia do contabilista brasileiro, por iniciativa do Senador João de Lyra Tavares, reconhecido pelo Conselho Federal de Contabilidade como o patrono do contabilista brasileira.

Num almoço organizado, em São Paulo, pela classe contábil, em 1926, o senador pelo Estado do Rio Grande do Norte, João Lyra, foi homenageado e aclamado pelos profissionais presentes, como Presidente do Supremo Conselho da Classe dos Contabilistas Brasileiros.

No seu discurso defendeu veementemente a criação do Registro Geral dos Contabilistas Brasileiros, sendo a partir daí um marco importante para organização dos sistemas CFCs e CRCs, que temos nos dias atuais.

Em determinado momento de sua fala assim pronunciou: “Trabalhemos, pois, tão convencidos de nosso trunfo, que desde já consideramos 25 de abril, o Dia dos Contabilistas”.

Naquela época não existia o termo contabilista, para designar o profissional, e sim a profissão de contabilidade, pois ele também era guarda-livros (técnico em contabilidade), criado em 1931 e a de Contador em 1945. Somente pela CLT e pelo Decreto-Lei n. 9.295/1946, que se falou em contabilista, como sinônimo de contabilidade, para separar o campo profissional e atuação do Técnico de Contabilidade (profissional de ensino médio) e pelos contadores, bacharéis em ciências Contábeis, de ensino superior.

Muitos estudiosos da contabilidade defendem o 25 de abril, como o dia da contabilidade e não do contabilista, por não existir em 1926 e também por não haver até hoje, declarada como não existente pelo STJ no RE SP 112.190/RS, fiquemos, pois, melhor com o termo genérico profissionais de contabilidade, sendo que os registros de Técnicos estão extintos pelos Conselhos Regionais desde junho de 2015.

No Brasil precisamos instituir uma data, como o dia da Contabilidade Brasileira, poderia ser o mesmo 25 de abril, para uma reflexão da importância dessa ciência para todo tipo de empreendimento e organismo público, pois se os gestores seguissem a risca o que a contabilidade mostra através dos números, o setor público estaria em melhores condições Econômicas e financeiras.

Por fim, parabéns à contabilidade brasileira.

A ciência do Patrimônio.

JOILSON GONÇALVES DA SILVA é contador, bacharel em Ciências Contábeis/UFMT, pós-graduado em Gestão Pública e Finanças/UFMT e Direito do Estado/FGV-RIO, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso- CRCMT, técnico de Controle Público Externo do TCEMT e membro da Academia de Ciências Contábeis de Mato Grosso.