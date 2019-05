Há 133 anos comemora-se o Dia do Trabalho. A data é de luta e relembra a greve geral realizada em Chicago para redução da carga horária da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas, para 8 horas.

Desde então tornou-se uma data dos trabalhadores, de memória, homenagens e defesa dos direitos trabalhistas. Neste dia, nada melhor do que lembrar a importância do servidor público.

O serviço público é, algumas vezes, condenado e visto com preconceito, porém, sabemos que isto trata-se de uma generalização equivocada. Somos encarregados pelos diversos serviços colocados à disposição de todos.

Neste Dia do Trabalho, quero defender o servidor público para que seja valorizado, tratado com respeito e dignidade

Na Secretaria de Estado de Fazenda não é diferente. Nós garantimos que os recursos cheguem ao caixa do governo para que sejam revertidos em investimentos. Somente no ano passado, conquistamos um incremento de R$ 2 bilhões a mais na receita, o que amenizou a crise financeira de Mato Grosso.

A prestação do serviço público é uma das mais importantes atividades de um país. Neste Dia do Trabalho, quero defender o servidor público para que seja valorizado, tratado com respeito e dignidade.

Nossa atuação está ligada a servir à população, portanto não é uma profissão qualquer. Parabéns a todos os trabalhadores do serviço público e um feliz Dia do Trabalho.

JOÃO JOSÉ DE BARROS é presidente do Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso.