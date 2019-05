Inúmeras reportagens, particularmente no início do ano letivo, vem demonstrar as dificuldades do trânsito nos locais onde se localizam as escolas, especialmente as particulares.

Na qualidade de avó que busca neto, estou aprendendo a conviver, porém sem muita aceitação, com a forma de agir dos Srs. Pais e até de avós.

As matérias jornalísticas pecam por não colocarem o dedo na ferida, por não demonstrarem de forma cabal, onde está o problema.

Faltam vagas??? Os espaços para circular são poucos? Sim, toda essa questão existe e deve ser objeto de um enfrentamento entre as partes, inclusive do Poder Público, pela atenção à melhoria do planejamento urbano e tráfego, visando minimizar o problema, bem como pelas iniciativas das escolas, tipo um rodízio de alunos por série na saída, ou qualquer outra nova ideia que surja.

Que exemplo essa criança vai ter para agir como um adulto “do bem”, qual seja, preparado para uma sociedade globalizada, se aquele que deveria ser o modelo, para na vaga de idoso?

Mas o pior, penso, é o exemplo que é dado aos filhos, netos, conduzidos que são e plateia inerte (ou precoces expectadores) a assistir tamanha falta de civilidade.

Estamos na era do politicamente correto, de ser para ser seguido, do encaminhar a criança para vida pela educação. Que exemplo essa criança vai ter para agir como um adulto “do bem”, qual seja, preparado para uma sociedade globalizada, se aquele que deveria ser o modelo, para na vaga de idoso(só um minutinho); ou como idoso, tranca o trânsito para não manobrar e não ter que sair do carro(só um minutinho); entra na contra mão(ninguém se importa) não dá passagem para o outro; desce do carro, deixa seu automóvel bem no meio do caminho e atrapalha todo o já caótico trânsito; entra no pátio da escola por onde está escrito saída; ou seja, na verdade DESRESPEITA as mais elementares regras de uma boa educação, ignorando que tem o compromisso de formar cidadãos para a vida em uma sociedade, que a cada dia mais, demanda líderes preparados no comando das diretrizes globais.

De que adianta incentivar às crianças, por exemplo, a um programa bilíngue, a se familiarizar na escola com uma cultura diversa em que o objetivo é se formar cidadãos com o respeito inarredável às regras de conduta social, se em casa não se dá continuidade a essa formação?

Enquanto se mantiver tal situação, continuaremos a ser a massa ignara de um país em desenvolvimento, não avançaremos, jamais alcançaremos o patamar de um país desenvolvido, pois não assumimos a missão de formar os alicerces do futuro. Seremos pais, mães e avós, de crianças que não terão exemplos a serem seguidos, ou terão apenas, o exemplo cruel do descompromisso com as leis vigentes e com as regras mais elementares da vida em sociedade . E assim o mundo gira.

Parafraseando o poeta, ouso dizer:

“Será, será, que será que será.

Será que essa minha estúpida retórica,

Terá que soar, terá que se ouvir,

Por mais zil anos????”