Antes mesmo que eu recebesse a benção de ser mãe de três filhos eu ouvia outras mães e até mesmo a minha mãe me falando que o amor de mãe é algo sem medidas. Hoje posso afirmar e garantir que, sim, ser mãe é a maior e mais completa experiência da minha vida.

Por eles eu tiro forças da profundeza da minha alma. Por eles eu faço o possível e o impossível, enfrento o mundo e todo e qualquer desafio em prol da felicidade e bem-estar dos meus filhos.

Nada parece impossível aos olhos de uma mãe. Quando um filho recorre ao colo de sua mãe, é porque ali sabe que encontrará as respostas e o acalanto de que precisa.

Só consigo encontrar explicações para tamanha força em Deus. Nosso Pai maior, que nos deu o maior exemplo do que é um amor sem medidas ao trocar a vida do seu único filho: Jesus, gerado, criado, amado eternamente pela sua mãe Maria, em troca da nossa salvação.

O sofrimento de Maria aos pés da Cruz nos revela a grandeza da força de uma mãe. Seu corpo estremecia de dor querendo amenizar o sofrimento do seu único filho. Seu coração acelerava buscando uma explicação. E Maria, mesmo mergulhada na dor, aceitou e entendeu a entrega de Jesus. Essa fé em algo muito maior e esse amor é o que também me move.

Ser mãe é isso: é se entregar ao desconhecido, é se doar e jamais pedir nada em troca. É ser uma fonte inesgotável de amor, carinho e proteção.

Amor de mãe é para sempre, ele acalenta, corrige, conhece o coração de cada um dos seus filhos. Ama por igual, com seus defeitos e qualidades. Exalta em cada um deles o seu melhor.

Foi com a maternidade também que pude entender melhor o que é ser filha. Passei a compreender muitas coisas que minha mãe fez e faz por mim, por amor a mim. Os cuidados, as preocupações, os conselhos e até as broncas. Hoje com Ana Carolline, Luis Antônio e Maria Luiza, me pego muitas vezes replicando frases que ouvia da minha mãe em casa quando criança. Obrigada, mãe, por tudo isso.

Neste dia tão especial como o Dia Das Mães, asseguro aos mato-grossenses que na posição de primeira-dama quero imprimir o amor, a força, a sensibilidade e a determinação que as mães possuem em prol da nossa população, especialmente aos mais carentes e vulneráveis. Asseguro que buscarei sempre fazer o meu melhor, pensando nas mães e nos filhos da nossa amada terra.

E finalizo parabenizando de forma muito especial a todas as mães, em especial a minha mãe, Euridice, minha sogra Dona Abadia, que já não está mais conosco, mas permanece eternamente viva no nosso coração. Que Deus ilumine e abençoe a todas as mães.

Feliz Dia das Mães!

VIRGINIA MENDES é mãe da Ana Carolinne, do Luis Antônio e da Maria Luiza, empresária e primeira-dama do Estado de Mato Grosso.