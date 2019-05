Nesta primeira semana de maio, do ano I da “Nova Política”, li sobre as lamúrias de um empreendedor do ramo de diversões reclamando da dificuldade conjuntural e anunciando o fechamento de sua empresa, por questões de natureza econômica. Deu “spoiller”, revelando a iminência de extinção de outras opções de lazer da noite cuiabana.

O falido empresário disse que há uma crise crescente no Brasil, iniciada há cinco anos e que tende a se agravar. Argumentou que a solução para o salvamento do precipício é a extinção da previdência social pública, coisa que os canalhas chamam de reforma e os bandidos do rentismo tratam como “nova previdência”.

Os fatos e as reações me lembram sobre a tal autocrítica, cobrada por setores de empresas de comunicação, “vendedores de opinião” em geral, quanto entrevistavam os atores políticos do processo eleitoral. Exigiram que, antes de pedir votos, os candidatos e partidos políticos deveriam refletir sobre o que fizeram, revisitar suas obras.

Aquele “maluco” do Planalto só fala em guerra, nada de apresentar um projeto sequer para melhorar a leitura das crianças, a saúde pública, a conservação das estradas ou o incremento dos serviços públicos para a população brasileira

Bom, sobre a noite cuiabana, outrora atraente e animada, sua rentabilidade é afetada diretamente pelas blitze irresponsáveis, que – à justificativa de prender meia dúzia de bêbados – paralisam a circulação noturna, asfixiando os movimentos de lanchonetes, restaurantes e casas de shows. Avise-me quando uma blitz da “Lei Seca” prender uma carga de armas, um grande transporte de drogas, ou recuperar alguns veículos em poder de bandidos, entre os milhares que são furtados e roubados todos os dias em nossas cidades.

Para prevenir acidentes de trânsito, prender e punir condutores em direção perigosa que tal usar a inteligência? As centenas de câmeras espalhadas pela Capital mostram o infrator em ação e uma guarnição pode ser acionada para afastar o perigo. Ao invés dos radares “afanadores de dinheiro”, que tal espalhar câmeras que monitorem e registrem o trânsito, em tempo real? Muito mais eficaz que os tais “pardais” e as caríssimas operações midiáticas no trânsito.

Volto ao principal. De fato o Brasil vive o seu momento mais perigoso da história recente, e a violência contra a Democracia iniciada há uns cinco anos precisa ser reconhecida como uma causa real. Ao não reconhecer a derrota na eleição de 2014, e iniciar uma sabotagem sem limites ao governo, com o apoio da Rede Globo e do sistema financeiro, Aécio Neves deflagrou essa crise sem precedentes. E o pior é que, neste ano de 2019, não se observa a política se reinventando ou propondo solução para os 13 milhões de desempregados e a asfixia da criminosa crise da dívida, uma forma de drenar dinheiro das políticas públicas para os bancos.

A mídia corporativa está sendo escrachada, repórteres achincalhados, proibidos de participar de entrevistas coletivas e de alguns pronunciamentos oficiais. A censura está cada vez mais presente, abrindo as asas sobre as liberdades civis.

Não reconhecer o Golpe de 2016 e a sabotagem após a Eleição de 2014, a manipulação da opinião pública por grandes empresas de mídia, a criminalização da política e que o Brasil foi entregue nas mãos de uma corja homicida, que em pleno 2019 faz política com os métodos da violência e intimidação, é sinal de que a autocrítica na mente dos outros é refresco! Que tal analisar o cenário e reconhecer que a destruição da CLT não gerou empregos? Que o fim da gratuidade das bagagens no transporte aéreo não diminuiu o preço das passagens? Que a distribuição de renda via programas de inclusão social ajuda a economia, e que o sujeito que defende que o dinheiro da previdência vá para os bancos, matando nossos idosos à míngua, tem que ser desmascarado?

VILSON PEDRO NERY é advogado especialista em Direito Público.